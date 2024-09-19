オールカマーは、スプリント戦で要求される「加速力」や、米国型の「ダッシュ力」を強化したスピード血統が好走しやすいレース。スプリント戦に強いダンチヒの血を持つ馬、父か母父米国型に相性のいいレースと言えます。【19年】4番人気で1着のスティッフェリオは、母母父がダンチヒ系。6番人気で3着したグレイルは、母父がダンチヒ系。【22年】5番人気で勝利を収めたジェラルディーナは母母父がダンチヒ系で、ダンチヒのクロス