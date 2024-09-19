中国国家統計局がこのほど発表した新中国75年間の経済社会の発展成果に関するシリーズ報告によりますと、上海、江蘇、浙江、安徽の3省1市は2018年以降、長江デルタ一体化の構築を積極的に推進し、2023年の長江デルタ地域の総生産額は30兆5045億元（約607兆1000億円）に達して30兆元の大台を突破し、全国の24．4％を占めています。長江デルタ地域では「GDPが1兆元（約19兆9000億円）を超えた都市」が9都市に達し、その数は全国の3分