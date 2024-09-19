「マーリンズ−ドジャース」（１８日、マイアミ）６−０の七回に３番手でマウンドに上がったドジャース・ローグが、０／３回を３安打３失点で降板した。先頭に左前打を浴びると、次打者に三塁線を破られる二塁打。無死二、三塁のピンチを招くと、マーリンズ・ロペスには中前２点打を浴びた。ここで投手交代が告げられ、わずか９球、１死も奪えずにベンチへ下がった。ローグはこの日、傘下３Ａから昇格したばかりで、今季メ