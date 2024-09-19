自民党総裁選で、経済成長に向けた財政出動や国民負担の軽減を訴える候補者が相次いでいる。岸田政権が決定した防衛増税の停止を掲げる候補までおり、財政規律の重要性を語るのは少数派だ。厳しい財政状況の中、財源のあり方についての議論は深まっていない。小林鷹之・前経済安全保障相は１８日の松山市での演説会で、「物価高に対する重点パッケージを年内に打ち出す。若者の社会保険料の負担を軽減していく」と強調した。現