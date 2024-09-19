海面上までつり上げられた観光船「KAZU1」＝2022年5月、北海道斜里町沖北海道・知床沖の観光船沈没事故で、第1管区海上保安本部（小樽）が事故の状況を再現するため、3Dプリンターで製作した船の模型を使って浸水実験をしていたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。乗客乗員26人全員が死亡、行方不明となり目撃証言がない中、実験などで証拠を積み重ね、ハッチからの浸水が沈没原因と結論付けた。1管は業務上過失致死