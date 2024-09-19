「セクハラとか性加害と、会社経営におけるハードシングスを比べてる時点でおかしいでしょ。何言ってんだよ」【映像】激論を巻き起こした石倉氏のX投稿議論を巻き起こしたのは会社経営とセクハラ被害について怒りを露わにした山田進太郎D&I財団 COOの石倉秀明氏のXでの投稿。発端となったのは、8月にNHKで放送された女性起業家のセクハラ被害を扱った特集だ。スタートアップ事業を目指していた女性のセクハラ被害体験談