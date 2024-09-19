Promit MukherjeeDavid Ljunggren[オタワ １８日 ロイター] - カナダ銀行（中央銀行）が１８日に公表した９月４日会合の議事要旨によると、インフレ見通しを巡り中銀当局者の間で見解が分かれていたことが明らかになった。中銀は４日の会合で政策金利を０．２５％ポイント引き下げ、４．２５％とした。利下げは３会合連続。マックレム総裁は、予想より弱い成長によりインフレ率が急速に低下する可能性があると懸念を表明。今