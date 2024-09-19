イスラエルのネタニヤフ首相（左）とイスラエルのガラント国防相＝２０２３年１０月、イスラエル・テルアビブの軍事基地/Abir Sultan/Pool/Reuters/File（ＣＮＮ）イスラエルのガラント国防相は１８日、同国の戦争が「新たな局面」を迎えていると述べ、レバノンで１７、１８日に発生した通信機器の爆発への関与を暗に認めた。ガラント氏はイスラエル北部の空軍基地を訪れ、「イスラエル軍はイスラエル総保安庁（シンベト）、情報機