Ami Miyazaki［東京１９日ロイター］ - 上川陽子外相は１９日、前日に刃物で襲われた中国広東省深センの日本人学校に通う児童が、１９日未明に死亡したことを明らかにした。これを受け、中国に対し事実関係の説明を求め、日本人の安全確保に万全を期すよう強く求めたと述べた。上川外相は「極めて重く受け止めており、改めて中国側に対し日本人の安全確保を求めていく」とし、再発防止に向け事務方に追加的措置の検討を指示し