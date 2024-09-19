Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今回は、ガジェット用品などを販売するUGREEN（ユーグリーン）のロボット型急速充電器「Nexode RG」シリーズをご紹介。2色展開の「Nexode RG 30W」と「Nexode RG 65W」と展開しています。なんといっても特徴的なのは、ロボットの表情です。ロボットの顔に相当する部分にミニスマートスク