東京都は9月13日、噴水「ODAIBAファウンテン(仮称)」をお台場海浜公園(東京都港区台場)に整備することを発表した。令和7年度末の完成を目指す。ODAIBAファウンテン(仮称)完成イメージ臨海副都心は、魅力的な水辺や景観を有し、国内外から多くの人々が訪れるエリア。東京都は、臨海副都心の魅力をさらに引き出し、より一層の賑わいを創出するため、まちをあげた取組としてお台場海浜公園に新たなランドマークとなる噴水を整備する。