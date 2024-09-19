Michael S. DerbyMichelle Price[ニューヨーク １８日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は１８日、連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で、米銀大手に適用する国際的な新自己資本規制「バーゼル３」の最終規則案に言及し、要件を大幅に緩和した見直し案の承認時期は未定との見解を明らかにした。規則策定はＦＲＢのほか、連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）と通貨監督庁（ＯＣＣ）も所管し、いずれ