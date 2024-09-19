○パドレス4−0アストロズ●＜現地時間9月18日ペトコ・パーク＞サンディエゴ・パドレスがアメリカン・リーグ西地区首位アストロズにカード勝ち越し。マニー・マチャド内野手（32）が2打席連続本塁打を放った。パドレスは先発ディラン・シースが5回終了までパーフェクト投球を披露。アストロズのエース左腕バルデスと共に、今季ノーヒッター経験のある両先発が投手戦を展開した。6回表、シースが初安打を浴びながらも