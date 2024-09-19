Number_iの新作『INZM』……王道と異なる曲調に賛否両論平野紫耀（27）、岸優太（28）、神宮寺勇太（26）による3人組ユニット・『Number_i』のデジタルシングル『INZM（イナズマ）』がリリースされてから１ヵ月が経過した。テレビの音楽番組で披露された際は、ネットユーザーの間では「ダサい」「中毒性がヤバい」など、賛否両論の声が続出。王道アイドル路線でデビューした『King & Prince』時代と比較するコメントも多い一方