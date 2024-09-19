ハーマンインターナショナルは、完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル「JBL TOUR PRO 3」を10月3日に発売します。タッチパネル搭載のスマート充電ケースを踏襲前モデル「TOUR PRO 2」同様、充電ケースにタッチディスプレイを搭載した“スマート充電ケース”を採用。スマホ要らずで各種設定ができる他、バッテリー残量、楽曲名、コーデックなどの情報が表示できます。最新のBluetooth技術に対応コーデックはSBC、AACに加え