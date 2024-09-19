◆米大リーグパドレス４―０アストロズ（１８日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスが１８日（日本時間１９日）、本拠のアストロズ戦で、ディラン・シース投手の快投で４―０で勝利。ナ・リーグ西地区首位ドジャースとの３・５ゲーム差をキープした。７月２５日ナショナルズ戦でノーヒッター達成のシースが再び快投を見せた。５回までパーフェクトピッチング。６回先頭のヘイワードに右前安打されたが