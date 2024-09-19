Noriyuki Hirata［東京１９日ロイター］ - １９日の東京市場で日経平均は買いが先行し、寄り付き直後に３万７０００円を回復した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過し、ドル／円が円安方向に振れたことが相場を支援している。寄り付き後も前日比で９００円超高に上値を伸ばし、高値圏でのもみ合いが続いている。主力株はトヨタ自動車が大幅高のほか、ソニーグループが堅調。日経平均への寄与度の高い東京エレクトロンな