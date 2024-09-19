フィアット チンクエチェント シー コレッツィオーネ ミレノベチェントチンクワンタセッテ｜Fiat 500C Collezione 1957 「500」シリーズ最後の限定車 ステランティス ジャパンは8月29日、フィアット500Cの特別モデル「500C Collezione 1957（チンクエチェント シー コレッツィオーネ ミレノベチェントチンクワンタセッテ）」を75台の台数限定で発売した。2024年の5月末をもって、「500」および「5