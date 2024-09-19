家計の金融資産残高推移日銀が19日発表した4〜6月期の資金循環統計（速報）によると、家計が保有する金融資産の残高は6月末時点で1年前と比べて4.6％増加し、2212兆円となった。3月末時点（2186兆円）を上回り、過去最大を更新した。1月に始まった新しい少額投資非課税制度や円安進行に伴う株高の影響で、株式や投資信託の残高が増えた。金融資産の内訳は、投資信託が27.1％増の128兆円、株式が15.6％増の301兆円となり、それ