JR東日本によりますと、19日午前8時7分ごろ東北新幹線はやぶさ・こまち6号が古川―仙台駅間で、連結している車両が分割して、停車しました。走行中に分離したと見られています。この影響で、東北新幹線は東京―新青森駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。停車中の新幹線には、約320人が乗車していて、けが人などは現在、確認中です。車内の空調は正常に作動しているということです。