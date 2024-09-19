チャンピオンズリーグ(CL)で輝きを放ったセルティックの日本人選手たちには、多くの称賛が寄せられている。セルティックは18日にホームで行われたCLリーグフェーズ第1節で、スロバキア王者のスロバン・ブラチスラヴァと対戦。この試合では、FW古橋亨梧とFW前田大然、MF旗手怜央がスタメンで起用された。試合は1点をリードして迎えた47分、ドリブルでボックス右から侵入したニコラス・ゲーリット・キューンのクロスに、ゴール前へ走