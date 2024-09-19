神戸市水道局の職員がタクシーの中で拾ったスマートフォンを警察に届けず横領した疑いで逮捕されました。占有離脱物横領の疑いで逮捕されたのは、神戸市水道局の職員・松森茂樹容疑者（43）です。松森容疑者は今年8月25日、兵庫県明石市内から乗客としてタクシーに乗った際に会社員の女性（28）が車内に置き忘れていたスマートフォンを拾いましたが、警察に届けず横領した疑いが持たれています。スマートフォンを車内に置