古川―仙台間で走行中に車両の連結が外れ、分離して停車した東北新幹線の「はやぶさ・こまち6号」。左上がはやぶさ、下がこまち＝19日午前11時7分、宮城県大崎市（共同通信社ヘリから）19日午前8時10分ごろ、東北新幹線上りのはやぶさ・こまち6号が、古川（宮城県大崎市）―仙台間で走行中、はやぶさとこまちの連結が外れ、それぞれの列車が分離した状態で緊急停車した。JR東日本は車両点検で、東京―新青森間の上下線で運転を見