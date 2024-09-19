Costas PitasKanishka Singh[１８日 ロイター] - 連邦捜査局（ＦＢＩ）などの米当局は１８日に出した共同声明で、イランのハッカー集団が今年６─７月、当時米大統領選の民主党候補だったバイデン大統領の陣営関係者らに対し、共和党候補トランプ前大統領の陣営から盗んだ資料を含む電子メールを送っていたと明らかにした。大統領選に影響を及ぼすのが狙いで、米メディア企業にも６月以来、同様の内容を送り続けているという。盗