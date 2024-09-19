[上海/ベルリン １８日 ロイター] - ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）は中国の上海汽車集団（ＳＡＩＣ）との合弁事業として運営している江蘇省南京の工場での生産を停止することを計画している。事情に詳しい関係者が明らかにした。世界最大級の自動車市場である中国でＶＷが過剰生産能力の制御に苦戦している状況がうかがえる。関係者によると、ＶＷはＳＡＩＣとともに南京工場での「パサット」の生産を江蘇省内