Shiho Tanaka［東京１９日ロイター］ - 任天堂は１９日、ゲーム開発を手掛けるポケットペア（東京・品川）に対し、特許権の侵害訴訟を東京地方裁判所に提起したと発表した。ポケモン（東京・港）と共同で、１８日に提訴した。ポケットペアが開発・販売するゲーム「パルワールド」が複数の特許権を侵害しているとして、侵害行為の差し止めおよび損害賠償を求めている。ポケットペアは１９日、「現時点で訴状を受領しておらず、