Michael S. DerbyDavid Lawder[ニューヨーク １８日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は１８日、利下げを開始したものの、金融システムの流動性が依然として高水準であることから、バランスシートの圧縮を進めることが可能という認識を示した。ＦＲＢはこの日まで開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．５０％ポイント引き下げた。パウエル議長は