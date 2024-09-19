◆米大リーグメッツ―ナショナルズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツが１８日（日本時間１９日）、本拠のナショナルズ戦の４回に打者一巡の猛攻を見せ、９点を先取した。無死一、二塁からテーラーが適時二塁打。ビエントスが中前２点適時打で続いた。なお１死一二塁でアクーニャが左前適時打。イグレシアスが右前打で続き、先発ハーツをＫＯ。なお１死満塁からマルテが、２番手Ｊ・バーンズ