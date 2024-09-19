高松西警察署 19日午前4時37分ごろ、香川県綾川町陶の火の山営農集団共同利用施設で、建物を管理する人が確認のため施設を訪れたところ、米の乾燥機の中が燃えているのに気づき、119番通報しました。消防が出動し、約1時間後に火を消し止めましたが、乾燥機1台が焼失しました。建物などへの延焼はありませんでした。 高松西警察署によると出火当時、乾燥機は稼働中でしたが、建物に人はおらず、けが人はいませんでした。施