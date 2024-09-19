JR東日本は19日、同日午前8時7分ごろ、東北新幹線はやぶさ・こまち6号が走行中、古川―仙台駅間（宮城県大崎市）で連結している車両が分離したため停車した、と発表した。安全の確認がとれたため、午後1時12分に運転を再開した。連結がはずれ、線路上に停止する「はやぶさ」の車両（左）=2024年9月19日午前10時59分、宮城県大崎市、朝日新聞社機から、相場郁朗撮影JR東日本によると、停車位置は古川駅から仙台駅方向に約6キロ