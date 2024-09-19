デジタルプラスが反発している。１８日の取引終了後、アソビュー（東京都品川区）と業務提携すると発表。デジタルギフトで体験型ギフトが受け取り可能になるとしており、これが好材料視されているようだ。 デジタルギフトは、グループのデジタルフィンテックが運営するサブスクリプション型のデジタルギフトサービス。今回、アソビューが提供する体験型カタログギフト「アソビュー！ギフト」