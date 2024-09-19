セルシスがストップ高の１１４９円に買われ、年初来高値を連日で更新している。１８日の取引終了後、東京証券取引所が同社株の市場区分を２５日付でスタンダードからプライムに変更すると発表。これを好感する買いが向かっているようだ。 出所：MINKABU PRESS