19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比53.9％増の525億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同43.3％増の379億円となっている。 個別ではグローバルＸＳ＆Ｐ５００配当貴族 が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦＳ＆Ｐ５００インバース 、ＮＥＸＴＮＹダウ・ベ