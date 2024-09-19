[ブエノスアイレス １８日 ロイター] - アルゼンチン国家統計センサス局が１８日発表した第２・四半期国内総生産（ＧＤＰ）は前期比１．７％減で、景気後退が悪化した。ＧＤＰは前年同期比でも１．７％減となり、マイナス幅はアナリスト予想平均の１．４％を上回った。これでアルゼンチン経済は年率換算で５四半期連続、前四半期比では３四半期連続のマイナス成長となった。主要産業である農業は前年比８１．２％、漁業は４１