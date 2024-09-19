欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第１戦（１８日＝日本時間１９日）、セルティック（スコットランド）はホームでスロバン・ブラチスラバ（スロバキア）に５―１で快勝した。ＦＷ古橋亨梧がＣＬ通算３点目をマーク。日本代表ＦＷ前田大然が同初ゴール、同ＭＦ旗手怜央もアシストを記録するなど、世界最高峰の舞台で日本人トリオが躍動した。セルティックは日本の３選手が揃ってスタメン出場。前半１７分にＤＦリア