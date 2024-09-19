Hiroko Hamada［東京１９日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比５７８円７６銭高の３万６９５８円９３銭と、続伸してスタートした。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げが決定されたものの、為替の円高進行は一服しており日本株の支えとなっている。足元のドルは１４２円台後半と、徐々に円安方向に振れている。日経平均は寄り付き後も上げ幅を広げ８００円超