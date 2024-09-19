◆園田５日目（９月１９日）《下原理》１勝を挙げて１４２勝。期待のネネ（１０Ｒ）は「距離がもてば」（◎）。ビーチボーイ（１１Ｒ）も「調教の感じは日を追ってよくなっている」（◎）。ラインオンザトップ（２Ｒ）は「間隔を空けたことでうまく調整できているはず」（○）。エイシンドップラー（７Ｒ）も「展開が向いてほしい」（○）。ホウショウラスティ（８Ｒ）は「もまれない位置からレースをしたい」（○）。《鴨