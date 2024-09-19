オリックスがU18台湾代表の右腕、陳睦衡（チェン・ムーヘン、18歳=顔写真）と契約金50万ドル（約7000万円）で合意したという。【もっと読む】佐々木麟太郎にメジャースカウト“辛辣すぎる評価”…《走力は走者として邪魔になるくらい低くて…》日本時間17日、全米野球記者協会に所属しているフランシス・ロメロ記者が自身のXで伝えた。陳は先のU18アジア選手権で最優秀防御率、最高勝率、ベストナインの3冠に。自己最速の153