日本代表FW久保建英（23）が所属するソシエダは、スペイン1部開幕6試合で1勝1分け4敗とスタートダッシュに失敗。日本時間18日午前2時開始の今季6戦目・マジョルカとのアウェー戦にベンチスタートとなった久保は、0ー1で迎えた後半の頭に交代出場して主戦場の右サイド、トップ下などで活発に動き回ったが、相手DFモヒカのタイトなマークにも手こずり、見せ場なしで迎えた後半追加タイム。こんなシーンがあった。【もっと読む】ソ