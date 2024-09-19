優勝目前で首位打者の姿が消えた。《和田毅 #2》メディア非公開、超過酷自主トレの裏側「だからオフの方がきついって言ったじゃないですか」昨17日、ソフトバンクの近藤健介（31）が登録抹消。16日のオリックス戦で盗塁をした際に右足を痛め、悶絶。しばらく立ち上がれなかったが、そのままプレーを続け、次の打席から途中交代。試合中に病院に直行した。近藤はもっか打率.314でパの首位打者。リーグ5位の19本塁打、同4位の7