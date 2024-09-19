【経済ニュースの核心】米中衝突の新たな火ダネになるか？ 2024年「AIスマホ元年」も日本は出遅れ日本の港湾用クレーンメーカーがちょっとした「特需」に沸き立っている。米国政府が2月、港湾インフラの再整備に向こう5年間で200億ドル（約2.8兆円）を投じる方針を打ち出したためだ。信頼できる同盟国とのパートナーシップによる米国内でのクレーン製造能力の向上や、重要な商業用港湾でのサイバーセキュリティー対策強化など