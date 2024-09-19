韓国のアイドルグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のジェニーとＧＯＴ７（ガットセブン）のベンベンが米国で会った姿がパパラッチにキャッチされた。１９日、インターネットコミュニティなどにはジェニーとベンベンが並んで歩いている写真が拡散している。掲示文などによると、ジェニーとベンベンは米国ロサンゼルスのあるレストランで知人と共に食事を囲んだものとみられる。写真でジェニーとベンベンは互いを見つめて