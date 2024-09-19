１２０人の死亡者を出した小林製薬の「紅麹」成分健康サプリメントの被害原因物質を突き止めたと日本厚生労働省が発表した。１８日、ＮＨＫや朝日新聞によると、厚生労働省は青カビ由来のプベルル酸（ｐｕｂｅｒｕｌｉｃａｃｉｄ）が製品を摂取した被害者に腎臓障害を引き起こしたことが確実視されると明らかにした。国立医薬品食品衛生研究所は小林製薬の「紅麹コレステヘルプ」に意図せず含まれた成分と健康被害の関連性を動物