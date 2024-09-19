【演劇えんま帳】追悼・唐十郎さん 日本の現代演劇を変革した不世出の天才は寺山修司と命日が同じに日米開戦前夜の1940年に各省庁、軍・日銀のエリートで設立された「総力戦研究所」が「日本必敗」をシミュレーションしたにもかかわらず、その研究成果は握り潰され、日本は無謀な戦争へと突き進んだ。劇作家・古川健の名作「帰還不能点」だが、本作も旧日本軍による無謀・無策な作戦によって戦闘員の半数が戦死した「ノモンハン