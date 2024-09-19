【芸能界クロスロード】【写真】目黒蓮「海のはじまり」出演の池松壮亮＆大竹しのぶが「似ている」？ドラマ全盛期だった昭和。2時間ドラマや“月9”など人気作品が多く生まれ、視聴率30％超えも当たり前だった。平成・令和と時代は移り、近年はNetflixなど配信映画が台頭。ドラマはモロに影響を受け、最近は低視聴率争いが話題になるほどだ。夏ドラマでもHey！Say！JUMPの山田涼介主演「ビリオン×スクール」はゴールデンタイ