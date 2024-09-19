【ソウル、北京聯合ニュース】中国の王毅・共産党政治局員兼外相は１８日、中国を訪問した韓国与野党の国会議員らと面会し、「中韓両国は近い隣国であり、頻繁に往来しなければならない。なかでも両国の議会交流は非常に重要だ」とした上で「両国は引き続き互いに信頼できる良き隣人であり、ウィンウィン（相互利益）で共生できる良きパートナーになるべきだ」と述べた。王氏は、現在の両国の貿易額は韓米・韓日を合わせたものよ