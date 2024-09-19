―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 「主催者たちもどちらが勝つか賭けていた、“世界で唯一、賭けが成立するプロレス”」――。血しぶきの量だけ客が湧き、憎悪がほとばしった80年代の全日本女子プロレス。その狂乱の実態を生々しく描いたNetflixドラマ『極悪女王』が9月19日に配信される。今回は主演を務めたゆりやんレトリィバァ、演技指導を務めた元クラッシュギャルズ長与千種が特別対談を実施。この試合（対談）を仕