アシアナ航空は、ソウル/仁川〜カイロ線の運航を、10月29日に再開する。火・木曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はソウル/仁川発が12時間40分、カイロ発が10時間半。日本発着カイロ行きのエコノミークラス往復運賃は、115,480円から設定している。燃油サーチャージ込、諸税別となる。■ダイヤOZ557ソウル/仁川（10：20）〜カイロ（17：00）／火・木（10月29日〜31日）OZ557ソウル/仁川（