セルティックに所属するFW古橋亨梧とFW前田大然、MF旗手怜央に高評価が与えられている。チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第1節が18日に行われ、セルティックはスロヴァン・ブラチスラヴァと対戦。17分にリアム・スケールズのゴールで先制すると、その後は古橋と前田にも得点が生まれるなど、5−1で白星スタートを飾った。この試合に前田はフル出場を果たしたほか、先発出場した旗手と古橋は77分までプレーし、そ