タレントの明日花キララ（35）が17日、Instagramを更新。胸元が大胆に開いたセクシーな水着姿で“ナイトプール”を楽しむ写真を披露し、「AIってぐらいに美しい」「最高で最強にかわいい」「美の暴力！」など、絶賛の声が寄せられている。【映像】明日花キララの美ボディあらわな水着姿（複数カット）これまでにもInstagramで「ちゃんと生きてますNot AI」とコメントした屋外プールでのセクシーな水着姿や、黒や白といった可愛ら